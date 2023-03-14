Экономист предрек привязанным к золоту валютам передовые позиции в будущем

Фото: depositphotos/ras-slava

Положение доллара осталось незыблемым, однако в будущем первенство могут забрать привязанные к золоту валюты. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева.

"Думаю, вернется время золота, и валюты, которые будут к нему привязаны, будут более предпочтительны. Вот у Банка России много золота в резервах, более 20%. Поэтому поживем – увидим", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что доверие к американской и европейской валютам подорвалось после заморозки активов России.

"Но пока альтернативы нет, в международных расчетах доля доллара достигает 40%. Поэтому пока резких изменений тут не будет, но что со временем произойдет – никто не знает", – добавил экономист.

По его словам, в декабре 2022 года некоторые крупные финансовые структуры прогнозировали возникновение новой валюты в странах БРИКС, однако это пока не повлияет на доллар.

"Барак Обама (44-й президент США. – Прим. ред.) был фартовый, денег напечатал, инфляции не было, кризис разрулил в 2008 году. А Байден (Джо Байден, действующий американский лидер. – Прим. ред.) не фартовый. США нынешний кризис сами спровоцировали повышением ставки", – резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в Штатах со времен финансового кризиса в 2008 году.

Лидер США Джо Байден заверил, что банковская система Штатов остается в безопасности, несмотря на крах Silicon Valley Bank. Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости.

Позже основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что капитализм США "рушится на наших глазах". Он отметил, что американским властям стоило действовать более решительно.

Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!