13:10Экономика
Международные финансы потеряли более 450 млрд долларов на фоне банкротства SVB в США – СМИ
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Общая рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на 465 миллиардов долларов после сообщений о банкротстве банка США Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает Bloomberg.
"Международные финансовые бумаги потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости за два дня", – говорится в сообщении.
Акции калифорнийского банка First Republic Bank в совокупности упали в цене на 73%, а японской компании Mitsubishi UFJ Financial Group – на 8,6%.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на сообщения о банкротстве Silicon Valley Bank и Signature Bank, американская банковская система остается в безопасности.
Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости. Также он выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций.
Эксперт оценил ситуацию с банкротством американских банков
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