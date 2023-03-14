Международные финансы потеряли более 450 млрд долларов на фоне банкротства SVB в США – СМИ

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Общая рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на 465 миллиардов долларов после сообщений о банкротстве банка США Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает Bloomberg.

"Международные финансовые бумаги потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости за два дня", – говорится в сообщении.

Акции калифорнийского банка First Republic Bank в совокупности упали в цене на 73%, а японской компании Mitsubishi UFJ Financial Group – на 8,6%.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на сообщения о банкротстве Silicon Valley Bank и Signature Bank, американская банковская система остается в безопасности.

Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости. Также он выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций.



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