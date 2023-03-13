Фондовые индексы США начали торги в понедельник снижением на 0,7–1%

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Фондовые индексы Соединенных Штатов начали торги в понедельник снижением на 0,7–1%, сообщает "Интрефакс".

"Индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite опустились в первые минуты торгов на 0,7%, в то время как Standard&Poor's 500 упал на 1%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инвесторы отслеживают ситуацию в банковской отрасли США, а также пересматривают прогнозы по отношению к дальнейшим действиям Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты полагают, что американский центральный банк не станет агрессивным в сложившейся ситуации.

Ранее профессор Атлантического университета во Флориде Робер Рабил заявил, что конфликт на Украине ослабил позиции американского доллара и укрепил глобальное представление о том, что миру больше подходит многополярная система.

По словам эксперта, в настоящее время американская валюта является основной, поскольку большинство финансовых операций в мире проводится именно в долларах. Однако многие страны из-за событий на Украине и беспрецедентных санкций против России начали предпринимать попытки уйти от этой валюты в международных расчетах.



Эксперт оценил ситуацию с банкротством американских банков

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