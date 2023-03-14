Антироссийские санкции ставят доллар под угрозу и ведут США к долговому кризису – СМИ

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Санкции против России приводят к тому, что многие страны начинают отказываться от доллара. В связи с этим США теряют способность проецировать свою силу на международной арене. Таким мнением поделился обозреватель Джей Ньюман в своей статье для New York Post.

Он отметил, что эпоха, когда можно было неограниченно печатать доллары и дешево покупать иностранные товары, может в скором времени остаться в прошлом.

Ньюман пишет, что более 100 стран не поддержали антироссийские санкции Запада. Из-за этого появились различные экономические коалиции, которые начали использовать другие валюты для продажи своих товаров. Обозреватель также подчеркивает, что слова американских экспертов об отсутствии альтернативы доллару оказались неправдой.

Так, торговые отношения между странами, которые используют национальные валюты, приводят к падению стоимости доллара из-за снижения его спроса. Если в дальнейшем такой сценарий будет продолжаться, то США рискуют оказаться в "долговой яме", считает журналист.

Чтобы этого не допустить, Штатам необходимо сократить число стратегических противников и навести порядок в собственной экономике, заключил Джей Ньюман.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Вскоре после этого банк Нью-Йорка Signature Bank также закрыли из-за системных рисков после банкротства Silicon Valley Bank.

Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система США остается в безопасности, несмотря на крах двух крупных банков. Он также выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций.

Байден обвинил администрацию Трампа в нынешних проблемах банковской системы

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