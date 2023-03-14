Основатель Citadel заявил о крушении американского капитализма

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Принятый Вашингтоном пакет мер по оказанию помощи банку Silicon Valley (SVB) демонстрирует, что капитализм США "рушится на наших глазах". Об этом в разговоре с The Financial Times сообщил основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин.

"Произошла потеря финансовой дисциплины из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков. Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками", – подчеркнул бизнесмен.

Он считает, что американским властям стоило действовать более решительно.

11 марта стало известно о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Говорилось, что остатки капитала Silicon Valley будут использованы для компенсации вкладчикам, а также для погашения задолженности перед кредиторами.

Позже СМИ заявили, что банкротство американского Silicon Valley Bank ударит по ряду стартапов из Индии. По данным прессы, не менее 40 стартапов из Индии размещали в SVB депозиты на сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Еще порядка 20 стартапов хранили в финансовой организации более 1 миллиона долларов.

Президент США Джо Байден заявил, что американская банковская система остается в безопасности. Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости. Американский лидер пообещал, что руководство обанкротившихся кредитных организаций уволят и привлекут к ответственности.

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