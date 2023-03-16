Путин объяснил, что спад экономики РФ летом был связан с санкциями

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Владимир Путин объяснил, что спад российской экономики прошлым летом был связан с санкционными мерами против РФ. Однако, по словам главы государства, уже с июля 2022 года наблюдался рост. Об этом он рассказал съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер отметил, что максимальный спад ВВП по прошлому году был зафиксирован в июне. Он произошел из-за введения ограничительных мер и тех проблем, которые создавал Запад. Однако, по мнению Путина, экономика РФ успешно справилась со всеми вызовами и перешла к росту.

Президент уверен, что положительная динамика сохранится, и во втором квартале текущего года произойдет заметное увеличение ВВП по сравнению с показателями прошлого года.

"Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении", – передает РИА Новости его слова.

Путин сделал акцент на том, что это не будет случайным всплеском. По его словам, специалисты прогнозируют устойчивый и долгосрочный рост показателей российской экономики.

Глава государства также добавил, что такие позитивные изменения связаны со снижением инфляции, стабильностью на рынке труда и увеличением зарплат.

Ранее Путин заявил, что Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введенные против нее санкции.

По его словам, в последние годы против России развязалась санкционная агрессия, однако экономика страны достойно реагирует на связанные с этим вызовы. Президент обратил внимание на то, что прокурорам следует содействовать ликвидации избыточных административных преград.



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