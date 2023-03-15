Экономист спрогнозировал дальнейшее сокращение уровня бедности в России

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Экономист Денис Ракша спрогнозировал дальнейшее сокращение уровня бедности в России, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ракша дал комментарий данным Росстата, согласно которым уровень россиян с доходами ниже границы бедности в 2022 году составил 15,3 миллиона человек, что составляет 10,5% от всего населения страны. С 1992 года этот показатель стал минимальным. В 2021 году он находился на уровне 11%.

Экономист рассказал, что в данном случае сработала адресная поддержка граждан с детьми, которую получили 7 миллионов семей.

"Кроме того, с 1 июня (2022 года. – Прим. ред.) на 10% были повышены все пенсии, а также минимальные размеры оплаты труда и прожиточный уровень. Это очень сильно поддержало самые малоимущие слои населения, и в результате мы получили совершенно удивительную картину", – отметил Ракша.

Эксперт добавил, что в первом квартале прошлого года наблюдалось резкое увеличение числа людей за границей уровня бедности. В 2021 году показатель составлял 16 миллионов человек, а в 2022 году вырос до 21 миллиона граждан. Со второго квартала прошлого года показатель снизился до 17,6 миллиона человек. В третьем – до 15,3 миллиона и в четвертом – до 11,6 миллиона граждан.

Ракша заявил, что если в 2023 году эти тренды будут действовать, тогда количество бедных в стране сократится. Экономист считает, что цели по снижению уровня бедности могут быть достигнуты раньше 2030 года.

Ранее Владимир Путин назвал главной целью властей рост доходов, сокращение бедности и неравенства в России.

Президент рассказал, что уровень бедности в стране уменьшился до 10,5% по итогам третьего квартала прошлого года. Он отметил, что снижение хоть и небольшое, но положительная динамика важна. Глава государства подчеркнул, что ее нужно сохранить.



Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

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