Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин назвал главной целью властей рост доходов, сокращение бедности и неравенства в России. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.

Президент рассказал, что уровень бедности в стране уменьшился до 10,5% по итогам третьего квартала. Он отметил, что снижение хоть и небольшое, но положительная динамика важна. Глава государства подчеркнул, что ее нужно сохранить.

"За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%", – сказал Путин.

Президент указал на необходимость роста реального, а не номинального дохода, увеличения зарплат в экономике во всех ключевых сферах.

Ранее Путин назвал уровень зарплат в социальной сфере скромным. Во время церемонии открытия социальных объектов в регионах ему рассказали о библиотеке в Бурятии. Путин же отметил, что в социальной сфере уровень зарплат скромный, а в библиотеках – тем более.



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