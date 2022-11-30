Путин заявил, что среди приоритетов властей остаются поддержка семьи и человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Развитие российского общества зависит от качества жизни в регионах, в приоритете у властей остаются поддержка семьи и человека: его здоровье и образование. Об этом Владимир Путин заявил во время церемонии открытия социальных объектов.



"Наши базовые, стратегические социальные приоритеты остаются неизменными. В центре внимания всегда, как мы и говорили и говорим, всегда будут семья, дети, человек, его здоровье и образование. Его запросы, широкие возможности для самореализации", – цитирует российского лидера ТАСС.

Путин также указал, что в социальной сфере уровень зарплат достаточной скромный, а в тех же библиотеках – тем более.

При этом глава государства указал на планы обсудить с правительством уровень доходов в стране.



Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

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