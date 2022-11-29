Основатель SuperJob спрогнозировал всплеск рынка труда после новогодних праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 10 января на российском рынке труда в разы вырастет активность. Об этом в интервью НСН заявил президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, в данной области активность появилась в начале августа и начале сентября, однако после объявления частичной мобилизации рынок стал вялым. Захаров подчеркнул, что работодатели продолжают набирать персонал, однако люди неохотно меняют работу.

Он добавил, что в настоящее время в РФ наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов во всех областях. Эксперт уточнил, что дефицит хороших сотрудников всегда есть в любой живой экономике.

"Когда какая-нибудь отрасль говорит, что ей хватает специалистов, это значит, что отрасль находится в ужаснейшем состоянии, там смерть и никого в живых нет. Зарплаты в этом году ни у кого не снизились абсолютно в любой специальности, будь то врач, или курьер, или чиновник", – заключил Захаров.

Ранее опрос SuperJob показал, что жители Москвы хотели бы получать минимальную зарплату в размере 43 500 рублей. В первую тройку вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей). В Санкт-Петербурге пожелали зарплату 39 900 рублей, а в Красноярске – 39 500 рублей.



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