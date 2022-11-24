Эксперт рассказал, в каких профессиях наблюдается нехватка кадров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Занятость на рынке труда РФ демонстрирует рекордные показатели. Однако в стране наблюдается острая нехватка специалистов в некоторых сферах, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова.

"В России наблюдается острая нехватка IT-специалистов и сотрудников на производства, которые занимаются импортозамещением. Люди не хотят и не готовы учиться новым профессиям", – объяснил эксперт.

По его словам, правительство выделяет на переквалификацию специалистов большие суммы, однако люди предпочитают отказываться от подобных предложений.

При этом безработица в РФ составляет около 4%, что является рекордным минимумом, подчеркнул Валинуров.

"Число безработных россиян составляет примерно 800 тысяч. Это те, кто стоит на учете в службе занятости", – рассказал карьерный консультант.

Специалист посоветовал россиянам не упускать возможности обучения новым профессиям. Это позволит не только заработать средства для проживания, но и оказать помощь государству, продолжив профессиональную деятельность по полученной специальности.

Ранее жители Москвы сообщили, что хотели бы зарабатывать 170 тысяч рублей в месяц. По их мнению, сумма является комфортной для жизни в городе.

Позже кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал названную москвичами сумму заработка и уточнил, что получать подобное денежное вознаграждение можно несколькими способами.

По его словам, люди, желающие зарабатывать 170 тысяч рублей в месяц, должны обладать финансовой бдительностью.



Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ остается крайне низким

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