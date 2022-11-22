Названы города с самым высоким уровнем жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Лучшим в России городом по качеству жизни стала Москва, которая опередила другие города по показателям материального благополучия, качеству медицинского обслуживания и другим критериям. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на рейтинг, составленный Финансовым университетом при правительстве РФ.

На втором месте оказался город Сочи, жители которого отметили оптимальный баланс составляющих городской жизни. Третье место занял Грозный, где высоко оценили жизнь в городе, состояние дорог и работу ЖКХ.

Кроме того, в число лучших попали Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Тюмень. При этом во Владикавказе отметили качество экологической среды, а в Череповце наблюдается высокий уровень удовлетворенности жизнью.

"В основу нашего рейтинга положены оценки населением различных сторон городской жизни. Мнение населения наиболее точно отражает реальное положение дел в городе", – пояснил исследования, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Ранее аналитики компании "Метриум" заявили, что Тверской район лидирует по стоимости элитного жилья в Москве. Так, стоимость квадратного метра в элитных новостройках Тверского района составила 2,48 миллиона рублей. В Якиманке и Басманном районе этот показатель равен 2,42 и 2,19 миллиона рублей соответственно.



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