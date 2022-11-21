В Москве зафиксировали рекордные скидки на элитное жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве зафиксировали рекордные за последние 5–7 лет скидки на элитное жилье. В настоящее время жилые квартиры премиум-класса можно приобрести со скидкой 25%, сообщает News.ru со ссылкой на экспертов риелторского рынка.

Как отметили эксперты, стоимость элитного жилья в столице начала падать после объявления частичной мобилизации в стране 21 сентября.

По данным Apple Real Estate, стоимость квадратного метра на рынке жилья в октябре снизилась на 2,6%. Цена на квартиры комфорт-класса стала меньше на 3,5%, бизнес-сегмента – на 1,5%, премиального – на 1,3%.

Основатель и СЕО компании Apple Real Estate Данила Савченко уточнил, что спрос на дорогостоящие квартиры в столице с начала объявления частичной мобилизации до середины ноября упал на 43%.

При этом стоимость элитной недвижимости в настоящее время на 7,5% выше, чем в ноябре 2021 года. Эксперты компании "Этажи Прайм" уточнили, что цена за квадратный метр в элитных жилых комплексах составляет около 1,27 миллиона рублей.

"Для стимулирования спроса они вводят рекордные с 2017 года скидки, которые достигают 20–25% на жилье премиум-класса, субсидируют ипотеку и применяют длительные беспроцентные рассрочки", – объяснил Савченко.

Автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский предположил, что в декабре 2022 года продажи элитной недвижимости могут достигнуть пика. После отмены программы льготной ипотеки с 1 января 2023 года спрос перейдет на рынок вторичной жилья.

Директор компании "Этажи Прайм" Ригина Гордеева уточнила, что в период с июля по сентябрь стоимость вторичного жилья на рынке снизилась на 5–10%. Скидки на вторичное жилье доходят до 15%.

В компании "Этажи Прайм" также отметили, что скидки на аренду элитных квартир в Москве могут достигать от 20 до 40%. Показатель стал рекордным с 2015 года.

Руководитель направления аренды в компании Apple Real Estate Владимир Родионов также подтвердил данные, отметив, что владельцы часто готовы сдавать элитную жилую недвижимость со скидкой до 35%.

До этого вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил, что брать жилье в ипотеку будет лучше через год. Это он объяснил тем, что к осени 2023 года цены скорректируются на 10–15%, а ипотечная ставка вслед за ключевой станет ниже.



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