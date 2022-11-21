Назван новый самый дорогой и элитный район Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Метриум" назвала нового лидера рейтинга по стоимости элитного жилья в Москве. Об этом сообщает РБК.

Самым дорогим районом столицы аналитики назвали Тверской. По итогам октября он опередил Якиманку.

"Текущий год, несмотря на непростые внешние условия, стал динамичным с точки зрения обновления предложения высокобюджетных новостроек Москвы. В продаже появилось немало комплексов делюкс-класса с очень высоким уровнем цен", – отметил директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

Стоимость одного квадратного метра в элитных новостройках Тверского района составила 2,48 миллиона рублей. В Якиманке и Басманном районе этот показатель равен 2,42 и 2,19 миллиона рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что наиболее доступное жилье в элитных новостройках предлагают в районе Дорогомилово. Квадратный метр здесь обойдется в 1,66 миллиона рублей.

Ранее эксперты риелторского рынка рассказали о рекордных скидках на элитное жилье в Москве. Аналитики отмечают, что в отдельных случаях квартиры премиум-класса доступны со скидкой в 25%.

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