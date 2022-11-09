Названы самые высокооплачиваемые вакансии в городах-миллионниках РФ в ноябре

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Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали 106 тысяч вакансий и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в российских городах-миллионниках в ноябре. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, лидером рейтинга стала вакансия врача хирурга-имплантолога в Москве. Такому специалисту готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. На зарплату в размере 350 тысяч рублей могут рассчитывать PL/SQL-разработчики в столице, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В Санкт-Петербурге работодатели предлагают программистам от 180 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде – 120–150 тысяч рублей, в Екатеринбурге – от 100 тысяч рублей.

Кроме того, В Санкт-Петербурге ищут стоматолога-ортопеда-хирурга на зарплату от 220 тысяч рублей и врача-косметолога – от 80 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде врачу стоматологу-ортопеду готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц, а врачу анестезиологу-реаниматологу – от 100 тысяч рублей. В Челябинске больше всего готовы платить врачу-гинекологу ультразвуковой диагностики. Такой специалист может претендовать на 150 тысяч рублей и выше.

В Красноярске самой высокооплачиваемой вакансией стала должность менеджера по продажам – 200 тысяч рублей, в Перми готовы платить 140–210 тысяч рублей генеральному директору предприятия, в Ростове-на-Дону ищут водителя-экспедитора с категорией Е на 130 тысяч рублей, а в Краснодаре начальника завода, которому будут платить от 100 тысяч рублей.

На зарплату в 100 тысяч рублей может претендовать менеджер по продажам складской техники в Вологде, от 120 тысяч рублей – главный архитектор проектов цифровых решений в Уфе, 90–110 тысяч рублей – начальник строительства в Новосибирске.

Ранее россияне назвали свои страхи, связанные с работой. Так, 10% опрошенных заявили, что боятся потерять работу, еще 4% опасаются невыплаты или задержки зарплаты. Столько же опасаются недооценки со стороны начальства и коллег.



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