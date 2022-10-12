Эксперт объяснил подросткам, как вычислить работодателя-мошенника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Основатель и президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал подросткам, как распознать недобросовестного работодателя. Об этом сообщает "Радио 1".

По его словам, в настоящее время на рынке труда размещено значительное количество вакансий, которые подходят подросткам – от работы курьером и оператором call-центра до модерации интернет-ресурсов. Захаров отметил, что работодатель должен заключить с сотрудником договор вне зависимости от формата и условий работы.

"Если договора нет, то это рано или поздно окажется мошенничеством. Будет какой-то "кидок" с зарплатой, какой-то обман. Поэтому обязательно должно быть трудовое соглашение, где прописаны права и обязанности сторон", – пояснил он.

Захаров уточнил, что российское законодательство ограждает несовершеннолетних от переработок, но устроиться на работу может россиянин любого возраста, даже совсем юного. Также закон допускает, чтобы родители ребенка могли стать второй стороной трудового договора, если наниматель по какой-либо причине опасается заключить соглашение непосредственно с юным сотрудником.

Ранее Захаров рассказал о ситуации на российском рынке труда до конца 2022 года. По его словам, в настоящий момент компании продолжают активный набор сотрудников. Захаров отметил, что не может назвать особенно востребованной какую-либо конкретную категорию специалистов.

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