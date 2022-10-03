В технополисе "Москва" отметили рост спроса на рабочие специальности

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Число студентов, которые проходят обучение по 17 востребованным специальностям на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса на территории технополиса "Москва", увеличилось на 200 человек по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что такая динамика связана с ростом спроса на рабочие специальности со стороны работодателей и выпускников школ.

"Обучение на базовой кафедре МГОК "Технополис. Кадровый резерв" дает молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов", – рассказал Овчинский.

При этом наиболее востребованными остаются IT-направления, например информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, мобильная робототехника и другие.

Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев подчеркнул, что спрос на молодых сотрудников стимулирует расширение производств резидентов ОСЗ и открытие новых предприятий. Он отметил, что многие образовательные программы МГОК составлены с учетом конкретных потребностей работодателей, благодаря чему студенты смогут быстро трудоустроиться по специальности после завершения обучения.

Ранее заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резидентами технополиса "Москва" стали девять организаций. Это производители медицинских изделий и оборудования, лекарственных препаратов, радиоэлектронной продукции, электротехники и микроэлектроники.



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