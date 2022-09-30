Резидентами технополиса "Москва" с начала 2022 года стали девять инновационных компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о новых резидентах технополиса "Москва", сообщается на портале мэра и правительства города.

Всего с начала года звание резидентов получили девять организаций.

"В этом году резидентами особой экономической зоны столицы стали производители медицинских изделий и оборудования, лекарственных препаратов, радиоэлектронной продукции, электротехники и микроэлектроники, а также автоматизированных систем мониторинга и управления телекоммуникационными сетями", – заявил Ефимов.

По словам представителя мэрии, в совокупности эти организации вложат в развитие предприятий более 9,5 миллиарда рублей, а также создадут порядка тысячи новых рабочих мест.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что наибольшие вложения ожидаются в компаниях из сектора медоборудования и биофармы, а именно свыше пяти миллиардов рублей. Еще 2,7 миллиарда приходятся на разработчика информационно-коммуникационных технологий.

Статут резидента особой экономической зоны позволяет компаниям экономить на налогах. В частности, предлагается освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов на 10 лет. Кроме того, ставка налога на прибыль понижена до 2 процентов.

Накануне сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия Москвы с начала 2022 года приняла решения о выделении инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. В совокупности речь идет о 116 гектарах земли.

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