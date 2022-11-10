Москвичи рассказали, сколько они хотели бы зарабатывать в месяц

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Жители Москвы вне зависимости от профессии в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами сервиса "Работа.ру", передает РИА Новости.

"Так, самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет – около 178 тысяч рублей, а самые низкие у сотрудников от 18 до 25 лет – порядка 128 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, наиболее высокие зарплатные ожидания демонстрируют работники столичной сферы маркетинга, PR и рекламы – около 217 тысяч рублей в месяц. Соискатели в отрасли IT и телекома ожидают зарплату в размере 208 тысяч рублей.

У специалистов из сферы дизайна и творчества зарплатные ожидания находятся на уровне 191 тысячи рублей, у сотрудников сферы транспорта и логистики – 188 тысяч рублей, в области юриспруденции – 185 тысяч рублей.

Работающие в сфере медиа и журналистики москвичи хотели бы зарабатывать 183 тысячи рублей в месяц. Специалисты сферы строительства и недвижимости – 180 тысяч рублей, банковской – 175 тысяч, работники производства и агропрома – 171 тысячу.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в городах-миллионниках РФ в ноябре. Лидером рейтинга стала вакансия врача хирурга-имплантолога в Москве. Такому специалисту готовы платить 500 тысяч рублей в месяц.



Росстат назвал среднюю зарплату в Москве

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