Психологи заявили, что дурачиться на работе с коллегами полезно для здоровья

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Специалисты из Школы менеджмента Отто Бейсхайма и бизнес-школы Тринити провели исследование и выяснили, что дурачиться с коллегами на работе полезно для здоровья. Об этом сообщает Work&Stress.

Психологи установили, что такое времяпровождение снижает уровень стресса.

Уточняется, что к дурачеству ученые отнесли просмотр короткого смешного видео или шутливые разговоры.

"Положительные эмоции позволяют сотрудникам более эффективно управлять своими ресурсами. Это позволяет сохранить хороший темп работы до конца рабочего дня", – объяснили психологи.

Уточняется, что в исследовании участвовали 85 человек, работающих в офисе. Эксперимент длился 12 рабочих дней. Ежедневно участники получали смешное видео или картинку, а затем специалисты измеряли у них уровень стресса и их рабочую продуктивность.

Ранее психолог, спикер и амбассадор "Сколкова", преподаватель Евразийского международного университета и руководитель лаборатории психологических технологий Евгений Идзиковский рассказал, что во избежание профессионального выгорания человеку необходимо провести четкую грань между работой и домом.

Профессиональное выгорание, в свою очередь, может проявляться самым разным образом, например в постоянной потере энергии, апатии, регулярно низком настроении, сообщил психолог Михаил Козлов. При проявлении подобных состояний специалист посоветовал проанализировать причины выбора своей профессии.

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