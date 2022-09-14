Названы отличия наступающей депрессии от выгорания на работе

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Выгорание у человека возникает в какой-либо определенной сфере жизни, а депрессия распространяется на все, утверждает врач-психотерапевт Московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова.
Специалист утверждает, что при депрессии в организме на уровне нейромедиаторов происходит дисбаланс. Человек перестает испытывать радость от тех вещей, которые ее приносили.
"Например, его перестает радовать любимая еда, не приносят удовольствия любимые фильмы или его хобби", – отметила психотерапевт в беседе с "Мослентой".
При выгорании же человек теряет интерес к какой-либо определенной сфере деятельности, заявила она. Это может быть связано с работой или рождением ребенка.
"Заниматься диагностикой может только специалист. Если появились подозрения, что у вас депрессия, сразу нужно обратиться к психотерапевту. У него есть необходимые компетенции, чтобы разобраться, что именно с вами происходит", – заключила врач.
Ранее нейропсихолог Алевтина Кузьмина рассказала, что во время резкой смены погоды следует добавить в свой рацион продукты с триптофаном и серотонином. Кроме того, врач порекомендовала выделять минимум 40 минут на прогулки и наладить режим дня.
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