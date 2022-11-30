Доходы российского бюджета за девять месяцев 2022 года выросли на 10% – Мишустин

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Доходы федерального бюджета России за три квартала 2022 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Доходы бюджета за январь – сентябрь выше ожидаемых, они <...> приблизились к 20 триллионам рублей. Расходы также увеличились – на 5,5% примерно, до 19,5 триллиона рублей", – сказал он.

Кроме того, по словам Мишустина, за первые девять месяцев текущего года более чем на четверть сократился объем внешнего госдолга, что снижает зависимость от иностранного капитала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы.

Рост расходов связан в том числе с увеличением социальных выплат, отметил он. Глава правительства подчеркнул, что предоставление материальной помощи и льгот стало более адресным.

Ранее Мишустин заявил, что санкционное давление со стороны Запада не смогло нарушить макроэкономическую стабильность России, в настоящее время экономические показатели в государстве устойчивы, страна смогла предотвратить развитие событий по негативным сценариям.



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