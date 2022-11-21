Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы

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В России принято решение смягчить бюджетное правило на 2023–2024 годы. Соответствующий закон, который был подписан Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, объем основных доходов в нефтегазовой отрасли, которые могут направляться на расходы, в 2023–2025 годах в абсолютном выражении установлен на отметке в 8 триллионов рублей с будущей индексацией в 4% начиная с 2026 года. Уточняется, что подобный объем связан с различными внешними факторами, включая курс американской валюты.

Благодаря данному решению расходы из бюджета будут стабильны вне зависимости от геополитической обстановки. При этом, несмотря на изменения, основные принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов сохранятся, что позволит поддержать экономическую сферу во время адаптации.

Также законом предусматривается, что органы управления Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС будут направлять в Фонд национального благосостояния России доходы от поступления страховых взносов, которые были уплачены в 2023 году из-за продления в текущем году сроков их уплаты.

Кабмин же, в свою очередь, будет вправе привлекать внутренние государственные заимствования в 2023 году в размере до 1 триллиона рублей сверх определенных лимитов вместо использования средств ФНБ.

Документ также предполагает и предоставление государственных кредитов, которые не предусмотрены программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета России на будущий год и плановые периоды 2024 и 2025 годов. Уточнялось, что документ сверстан с дефицитом, компенсировать который собираются за счет внутренних заимствований и средств ФНБ.

Отмечалось, что бюджет государства на 2023 год готовился исходя из прогнозируемого объема внутреннего валового продукта в размере 149 триллионов 949 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5%. При этом представители КПРФ и "Справедливой России" поддержать документ отказались.



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