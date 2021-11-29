Путин подписал закон о повышении порога для инвестирования средств ФНБ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин утвердил закон о повышении с 7 до 10% ВВП порога ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), до превышения которого их нельзя инвестировать в различные активы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, средства ФНБ в пределах указанного порога должны находиться на депозитах и банковских счетах Банка России. Инвестировать в другие финансовые активы можно только средства, поступившие в фонд сверх объема в размере 10% ВВП страны. При этом есть и исключение: в самоокупаемые инфраструктурные проекты можно инвестировать до 2,5 триллиона рублей даже до достижения соответствующего порога.
Ожидается, что 10-процентный порог будет достигнут ФНБ только к 2024 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в условиях постоянно снижающейся предсказуемости событий мировой экономики Фонд национального благосостояния должен оставаться в качестве подушки безопасности.
Он добавил, что разрабатываются варианты выделения средств ФНБ на мегапроекты развития. В таких случаях может быть применено финансирование на возвратной основе.
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