Правительство РФ проведет цифровую трансформацию промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России проведет масштабную цифровую трансформацию промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Он выразил мнение, что это поможет стране выйти в технологические лидеры.

"В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли", – приводит слова Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

В документе говорится, что в рамках проекта "Умное производство" планируют сформировать систему поддержки отечественных программных решений для обрабатывающей промышленности.

Проект "Цифровой инжиниринг" коснется внедрения технологий виртуальных испытаний продукции, "Новая модель занятости" предусматривает совершенствование механизмов подбора персонала, а проект "Продукция будущего" подразумевает расширение возможностей по кастомизации продукции.

Ранее Мишустин утвердил перечень стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие 10 лет. В перечне – социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Для подготовки были созданы пять рабочих групп с участием бизнеса, экспертных и научных организаций, региональных и федеральных органов власти. Они проанализировали порядка 250 идей и оставили 42 наиболее востребованные. На их исполнение из бюджета и Фонда национального благосостояния выделят 4,6 триллиона рублей.

