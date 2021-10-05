Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что дистанционное обучение не заменит личного общения с учителем. Об этом сообщает ТАСС.

"Дистанционные технологии могут служить хорошим подспорьем в преподавании и освоении материала, (но они. – Прим. ред.) не способны заменить учителя", – сказал он во время вручения правительственных премий в области образования и почетных грамот.

Ранее председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поздравил российских учителей с профессиональным праздником.

Он призвал повышать престиж и социальный статус преподавателей в России, а также отметил важность сохранения традиций отечественного образования, что влияет на его качество и будущее детей.

