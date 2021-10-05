Володин призвал повышать престиж и социальный статус учителей

12:36
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником. Поздравление размещено на сайте ГД.
Он призвал повышать престиж и социальный статус преподавателей в России, а также отметил важность сохранения традиций отечественного образования, что влияет на его качество и будущее детей.
"В жизни каждого человека учитель играет огромную роль, помогает получить новые знания, открывать новые горизонты, познавать окружающий мир. Учитель формирует жизненные ориентиры, учит самостоятельно принимать решения", – сказал Володин.
По его словам, работа учителя является одной из самых ответственных и сложных. Живое общение с преподавателем не может заменить дистанционное обучение.
"Сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией, учителя приняли на себя многие риски и проблемы, которые она несет", – отметил политик.
Ранее сообщалось, что на Тверском и Гоголевском бульварах в Москве открылась выставка в честь Дня учителя. Увидеть ее горожане смогут до конца мая.
В экспозиции представлены фотографии учителей, завоевавших награды в престижных профессиональных конкурсах, и тех, кто помогал своим ученикам добиться выдающихся успехов.
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