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Общество

12:36

Володин призвал повышать престиж и социальный статус учителей

образование общество

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником. Поздравление размещено на сайте ГД.

Он призвал повышать престиж и социальный статус преподавателей в России, а также отметил важность сохранения традиций отечественного образования, что влияет на его качество и будущее детей.

"В жизни каждого человека учитель играет огромную роль, помогает получить новые знания, открывать новые горизонты, познавать окружающий мир. Учитель формирует жизненные ориентиры, учит самостоятельно принимать решения", – сказал Володин.

По его словам, работа учителя является одной из самых ответственных и сложных. Живое общение с преподавателем не может заменить дистанционное обучение.

"Сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией, учителя приняли на себя многие риски и проблемы, которые она несет", – отметил политик.

Ранее сообщалось, что на Тверском и Гоголевском бульварах в Москве открылась выставка в честь Дня учителя. Увидеть ее горожане смогут до конца мая.

В экспозиции представлены фотографии учителей, завоевавших награды в престижных профессиональных конкурсах, и тех, кто помогал своим ученикам добиться выдающихся успехов.

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