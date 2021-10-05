На столичных бульварах открылась фотовыставка ко Дню учителя

Фото: пресс-служба Департамента образования г. Москвы
На Тверском и Гоголевском бульварах 5 октября открылась выставка в честь Дня учителя. Увидеть ее горожане смогут до конца мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В экспозиции представлены фотографии учителей, завоевавших награды в престижных профессиональных конкурсах, и тех, кто помогал своим ученикам добиться выдающихся успехов.
"Приглашаем горожан прогуляться по бульварам и познакомиться с московскими учителями, за плечами которых небольшой или значительный опыт педагогической работы, каждый из которых поощряет увлечения ребят учебой, творчеством, научным поиском, сам постоянно профессионально развивается", – сказала начальник управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина.
Посетители выставки увидят фотографии учителей из разных округов Москвы, преподающих в школах математику, русский язык, английский язык, информатику, географию, а также узнают о педагогических династиях.
Ранее родители школьников рассказали, какие подарки собираются сделать педагогам в День учителя. Наиболее популярными вариантами стали подарочные сертификаты, а также наборы сладостей с чаем или кофе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: