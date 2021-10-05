На столичных бульварах открылась фотовыставка ко Дню учителя

Фото: пресс-служба Департамента образования г. Москвы

На Тверском и Гоголевском бульварах 5 октября открылась выставка в честь Дня учителя. Увидеть ее горожане смогут до конца мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В экспозиции представлены фотографии учителей, завоевавших награды в престижных профессиональных конкурсах, и тех, кто помогал своим ученикам добиться выдающихся успехов.

"Приглашаем горожан прогуляться по бульварам и познакомиться с московскими учителями, за плечами которых небольшой или значительный опыт педагогической работы, каждый из которых поощряет увлечения ребят учебой, творчеством, научным поиском, сам постоянно профессионально развивается", – сказала начальник управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина.

Посетители выставки увидят фотографии учителей из разных округов Москвы, преподающих в школах математику, русский язык, английский язык, информатику, географию, а также узнают о педагогических династиях.

Ранее родители школьников рассказали, какие подарки собираются сделать педагогам в День учителя. Наиболее популярными вариантами стали подарочные сертификаты, а также наборы сладостей с чаем или кофе.