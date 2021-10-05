Кравцов заявил, что финалисты конкурса "Учитель года – 2021" станут его советниками

Фото: пресс-служба Минпрсвещения России

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все финалисты конкурса "Учитель года – 2021" станут его советниками. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принято решение мною, что пять финалистов конкурса "Учитель года" станут советниками министра просвещения", – сказал он во время церемонии награждения победителя.

Советниками министра станут преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева, учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова и учитель физики из Москвы Артем Барат.

Победителем конкурса "Учитель года России – 2021" стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева.

28 сентября стартовало всенародное голосование за участников конкурса "Учитель года России – 2021". Проголосовать за кандидата мог любой желающий. В рамках конкурса был запущен специальный чат-бот для голосования.

Также ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству РФ провести конкурс "Учитель года России" в 2022 году в формате телевизионного шоу.

