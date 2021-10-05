Учителем года России – 2021 стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева

11:19
Фото: пресс-служба Минпросвещения России
Победителем конкурса "Учитель года России – 2021" стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
"Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года – 2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16", – заявила Голикова.
Отмечается, что конкурс "Учитель года" в 2021-м стал 32-м по счету.
28 сентября стартовало всенародное голосование за участников конкурса "Учитель года России – 2021". Проголосовать за кандидата мог любой желающий. В рамках конкурса был запущен специальный чат-бот для голосования.
Также ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству РФ провести конкурс "Учитель года России" в 2022 году в формате телевизионного шоу.
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