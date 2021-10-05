Путин заявил, что 2023-й станет Годом учителя

15:09
Фото: vk.com/mossobyanin
Владимир Путин объявил 2023-й Годом учителя в России. Об этом президент страны сообщил на встрече с участниками конкурса "Учитель года – 2021", сообщает РИА Новости.
"В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год педагога", – сказал он.
По словам Путина, подготовка к его проведению начнется в ближайшее время. Глава государства призвал финалистов конкурса принять в участие в подготовительных мероприятиях.
Ранее председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поздравил российских учителей с профессиональным праздником.
Он призвал повышать престиж и социальный статус преподавателей в России, а также отметил важность сохранения традиций отечественного образования, что влияет на его качество и будущее детей.
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