Путин заявил, что 2023-й станет Годом учителя

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Владимир Путин объявил 2023-й Годом учителя в России. Об этом президент страны сообщил на встрече с участниками конкурса "Учитель года – 2021", сообщает РИА Новости.

"В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год педагога", – сказал он.

По словам Путина, подготовка к его проведению начнется в ближайшее время. Глава государства призвал финалистов конкурса принять в участие в подготовительных мероприятиях.

Ранее председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поздравил российских учителей с профессиональным праздником.

Он призвал повышать престиж и социальный статус преподавателей в России, а также отметил важность сохранения традиций отечественного образования, что влияет на его качество и будущее детей.

