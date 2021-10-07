Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие 10 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В перечень вошли 6 основных направлений:

социальная сфера: 10 проектов, направленных на сбережение здоровья граждан, создание возможностей для самореализации и личностного роста;

строительство: 7 предложений, связанных с обновлением инфраструктуры и созданием комфортной среды для жизни;

экология: 4 проекта, направленных на переработку отходов и бережную добычу ресурсов, снижение выбросов парниковых газов, устранение опасных свалок и аварийных объектов;

цифровая трансформация: 5 предложений, которые помогут упростить взаимодействие граждан с госорганами;

технологический рывок: 15 проектов из разных сфер, которые ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут сформировать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов;

государство для граждан: предложение, призванное сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделать их более внимательными к запросам людей.

Для подготовки были созданы пять рабочих групп с участием бизнеса, экспертных и научных организаций, региональных и федеральных органов власти. Они проанализировали порядка 250 идей и оставили 42 наиболее востребованные.

На их исполнение из бюджета и Фонда национального благосостояния выделят 4,6 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. Об этом на заседании кабмина сообщил Михаил Мишустин.