Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие 10 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В перечень вошли 6 основных направлений:
На их исполнение из бюджета и Фонда национального благосостояния выделят 4,6 триллиона рублей.
Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. Об этом на заседании кабмина сообщил Михаил Мишустин.
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