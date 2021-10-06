Мишустин заявил, что правительство продолжит создавать условия для улучшения жизни на селе

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Правительства России продолжит содействовать развитию агропромышленного комплекса, будет и дальше создавать условия жизни на селе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в нынешнем году в 82 регионах страны реализуются мероприятия по комплексному развитию.

В том числе, по словам премьера, планируется ввести в эксплуатацию либо приобрести около 54 тысяч квадратных метров жилья за счет предоставления соцвыплат, реализовать свыше 3 тысяч проектов благоустройства сельских территорий.

"Продолжает действовать программа "Сельская ипотека". Финансирование, которое мы предусмотрели на текущий год, позволит улучшить жилищные условия более 50 тысяч семей", – приводит слова Мишустина ТАСС.

Он отметил, что также правительство ведет работу по улучшению водоснабжения, газификации, строительству дорог, чтобы сельские жители имели все необходимое для нормальной жизни.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти должны сконцентрировать внимание на поддержке фермерских хозяйств и развитии ярмарок для обеспечения прямой реализации продукции, это должно помочь снизить цены.

По его словам, нужно больше уделять внимания поддержке фермеров и малого бизнеса на селе во всех регионах России.