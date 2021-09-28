Песков оценил роль ФНБ для России в связи с мировыми кризисами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о роли Фонда национального благосостояния (ФНБ) в экономике России, передает РИА Новости.

"Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что разрабатываются варианты выделения средств ФНБ на мегапроекты развития. В таких случаях может быть применено финансирование на возвратной основе.

В июле 2021 года Минфин РФ завершил все операции по приведению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормам. В частности, была сокращена доля иностранной валюты, а доллар исключили полностью.