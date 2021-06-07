В Минфине поддержали естественный переход расчетов с доллара на рубли

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Министерство финансов РФ поддерживает естественный переход в международных расчетах с доллара на рубли и другие национальные валюты без применения различных запретов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили в Минфине, трудности в расчетах, связанные с санкциями, и без того постепенно приводят к переходу на другие валюты.

"Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать – только экономические методы", – пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Минфин в течение июня изменит структуру Фонда национального благосостояния. Так, доля доллара сократится до нуля, британского фунта – до 5%.

Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%.

