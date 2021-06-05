Кудрин рассказал о будущем доллара в России после его исключения из ФНБ

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Доллар продолжит функционировать в России и после исключения из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Это [решение] не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами. [Доллар] не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках", – сказал он в эфире канала "Россия 1".

Кудрин пояснил, что государственные долларовые активы будут диверсифицированы, однако это нисколько не помешает гражданам России хранить личные сбережения в американской валюте. По его словам, Минфин принял решение исключить доллар из ФНБ из-за американских санкций, а также из "опасения, что расчеты с государством могут затрудниться в долларах".

Ранее стало известно, что в течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Доля доллара сократится до нуля, британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.