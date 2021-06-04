Путин заявил, что действия США наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте

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США наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте. Такое мнение выразил Владимир Путин.
Он уточнил, что РФ не намерена использовать отказ от доллара в политической "возне". Однако, по его словам, мировая финансовая система говорит о необходимости множества резервных валют.
Кроме того, глава государства отметил важность стабильности и предсказуемости.
"Если эмитент – в данном случае Соединенные Штаты – свою национальную валюту не ценит как международную резервную, а судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы, это наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте", – цитирует президента России ТАСС.
Ранее стало известно, что в течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Доля доллара сократится до нуля, британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.
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