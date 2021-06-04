Россиянам посоветовали не продавать доллары после решения ФНБ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителям России не стоит продавать доллары. Валютная стратегия не должна зависеть от объявленной дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Так, по словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтин, тем, кто получает доход и тратит в рублях, не менее 30–40% лучше хранить в валюте и валютных активах
"Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов", – уточнил эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.
Кроме того, как отметил глава департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников, тем, у кого есть доллары, лучше сохранить их. По его мнению, при высоких инфляционных ожиданиях, влияющих на потребительское поведение, например на повышенный спрос на квартиры и машины, инфляция будет большая и рубль не будет крепким.
Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Специалисты пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат, добавил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.
В течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Так, доля доллара сократится до нуля, британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.
В конце мая аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что на рынке складывается хорошая ситуация для приобретения долларов. По словам специалиста, данная валюта является удобным базовым активом, ее лучше закупать максимально по низкому курсу.
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