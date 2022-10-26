Эксперты назвали риски для бюджета из-за роста нагрузки на бизнес

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Эксперты оценили проект бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также реакцию властей на падение нефтяных доходов. Об этом сообщает РБК.

По предварительным оценкам, поступления в казну от операций с нефтью в 2023 году сократятся на 23%. Аналогичная тенденция, но в меньшем выражении прогнозируется и на два последующих года.

Снижение доходов власти планируют компенсировать за счет увеличения налоговых ставок и реализации новых фискальных инструментов. Несмотря на потенциал таких мер, они могут привести к негативным явлениям.

"Увеличение налоговой нагрузки в текущих условиях приведет к прямо противоположному фискальному эффекту: в результате ухудшения положения компаний из-за возросшей на них нагрузки бюджета система недополучит налоги", – считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

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Кроме того, причиной беспокойства бизнеса и экспертов является предстоящая индексация действующих акцизов на разные категории продукции. Помимо этого, с 2023 года будет введен акциз на газировку – 7 рублей за литр. Поступления с него заложены в проекте бюджета на уровне 35 миллиардов рублей ежегодно.

Повышение акцизов в экспертном сообществе рассматривается как фактор, который спровоцирует рост цен и закономерное сокращение спроса. Как следствие, возможны снижение объемов производства и переход части производителей в теневой сектор.

Фактором риска специалисты также называют введение НДФЛ на доход по банковским вкладам. Ожидается, что доля подоходного налога в доходах федерального бюджета вырастет в два раза с текущих значений. Сам по себе процесс роста подоходного налога может привести к повышению уровня недовольства населения, а также усилить степень имущественного расслоения общества.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что проект бюджета на предстоящие три года предполагает увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Кроме того, вырастет оплата труда для представителей бюджетной сферы.

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