Силуанов заявил, что проект бюджета предполагает увеличение МРОТ в 2023–2025 годах

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Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета на следующие три года предполагает увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Такое заявление он сделал на заседании комиссии "Единой России". Об этом партия написала в своем телеграм-канале.

"Проиндексированы все необходимые пособия. Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей. Также предусмотрено увеличении МРОТ, он составит 16 242 рубля", – отмечается в публикации.

Кроме того, Силуанов добавил, что будет увеличена оплата труда представителей бюджетной сферы.

Ранее министерство труда и социальной защиты выступило с предложением увеличить МРОТ на следующий год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум – до 14 375 рублей.

Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства. В Минтруде подчеркнули, что повышение прожиточного минимума даст возможность увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян.



Правительство России утвердило ускоренное повышение МРОТ

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