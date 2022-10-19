Минтруд РФ назвал размер прожиточного минимума в 2024 году

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Размер прожиточного минимума в 2024 году, по предварительным данным, может составить 15 049 рублей. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей", – цитирует Пудова ТАСС.

По словам замминистра, в 2023 году размер прожиточного минимума в России составит 14 375 рублей. Показатель рассчитан с учетом повышения на 13,6% с 1 июня.

Отмечается, что величина прожиточного минимума в январе 2022 года составляла 12 654 рубля. В июне текущего года было принято решение о повышении показателя на 10%.

С предложением о повышении прожиточного минимума на душу населения в России выступил кабмин РФ. Соответствующее предложение было направлено на рассмотрение в Госдуму. Размер прожиточного минимума в 14 375 рублей был рассчитан исходя из прогнозируемой на следующий год границы бедности.

Ранее Пудов заявил, что в 2023 году в России будет проиндексирован размер пенсии для неработающих пожилых граждан. Выплаты увеличатся на 2,6 процентного пункта выше инфляции. Размер пенсий будет увеличен в среднем на одну тысячу рублей.



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