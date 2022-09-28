В ГД внесен законопроект об увеличении прожиточного минимума до 14 375 руб

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Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Поправки предлагают установить величину прожиточного минимума исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года до 14 375 рублей и 2024 года – до 15 049 рублей.
Ранее в ГД внесли законопроект об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в следующем году. Таким образом, уровень МРОТ превысит на 4% прожиточный минимум трудоспособного населения, а его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%.
Как отметили авторы документа, данная законодательная инициатива позволит повысить заработную плату около 3,5 миллиона работникам.
До этого министерство труда и социальной защиты выступило с предложением увеличить МРОТ на следующий год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум – до 14 375 рублей.
Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства. В Минтруде подчеркнули, что повышение прожиточного минимума даст возможность увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян.
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