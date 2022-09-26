Правительство России утвердило ускоренное повышение МРОТ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство РФ одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении действия ее отдельных положений. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.
На этой неделе министерство труда и социальной защиты выступило с предложением увеличить МРОТ на следующий год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум – до 14 375 рублей.
Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства. В Минтруде подчеркнули, что повышение прожиточного минимума даст возможность увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян.
Ранее сообщалось, что с 1 октября зарплаты федеральных госслужащих в России увеличат в 1,04 раза. Соответствующие указы подписал Владимир Путин. Повышение заработной платы затронет чиновников, дипломатов, судей, генпрокурора, председателя СК, президента, премьер-министра и других госслужащих.
Правительство РФ одобрило ускоренное повышение МРОТ в ближайшие два года
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