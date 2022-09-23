Средняя страховая пенсия в РФ может составить 19 823 на конце 2023 года

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Средняя страховая пенсия на конце 2023 года в России может составить 19 823 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера может вырасти на 4,8% за год и дойти до 21 862 рублей. Средний размер социальной пенсии увеличится на 3,3% и составит 12 561 рубль.

Среднегодовой размер накопительной пенсии в 2023 году составит 1 921 рубль, в 2024 году – 2 153 рубля, в 2025 – 2 306 рублей. При этом средний годовой размер срочной пенсионной выплаты в 2023 году будет равен 2 435 рублям, в 2024 – 2 622 рублям, в 2025 – 2 815 рублям.

Ранее эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал, что достижение гражданином РФ возраста 80 лет является основанием для назначения ему фиксированной ежемесячной выплаты. Однако, предупредил он, это касается не всех – те, кому пенсия была назначена по иным основаниям, прав на прибавку не имеют.

