Выплаты пенсионерам Крайнего Севера предлагают назначать без заявлений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Страховую пенсию людям, проживающим на территории Крайнего Севера и прилегающих к ней местам, предлагают назначать без заявлений. Соответствующий документ прилагается на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

На данный момент пенсионеры Севера должны подать заявление, чтобы претендовать на повышенные выплаты. Минтруд планирует предоставлять суммы на основании данных государственных информационных систем, то есть перевести пенсионеров на проактивный формат назначения.

Отмечается, что каждый год за подобными выплатами обращаются свыше 80 тысяч жителей РФ. Более того, повышенную фиксированную выплату получают 2,8 миллиона человек.

Ранее власти предложили предоставлять страховые и социальные пенсии по потере кормильца без заявлений. Такой законопроект комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов порекомендовал утвердить в первом чтении. Документ внесен правительством в июле текущего года.