Зарплаты федеральных госслужащих увеличат в 1,04 раза с 1 октября

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Владимир Путин подписал указы об увеличении в 1,04 раза зарплат федеральных чиновников, дипломатов, судей и других госслужащих. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Данные указы также затрагивают доходы генпрокурора и председателя Следственного комитета. Аналогичным образом будет увеличено денежное вознаграждение непосредственно президента РФ, а также премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Ранее в Минтруде РФ сообщили о планах увеличить МРОТ на 2023 год. Предполагается, что прожиточный минимум увеличится до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей.

В ведомстве отмечают, что повышение прожиточного минимума даст возможность увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян.

