Законопроект об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 руб внесен в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в следующем году, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", – следует из пояснительной записки к документу.

Таким образом, уровень МРОТ превысит на 4% прожиточный минимум трудоспособного населения, а его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%.

Законопроектом предусматривается приостановка положения закона "О минимальном размере оплаты труда" об исчислении МРОТ исходя из величины медианной зарплаты и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%.

Как отметили авторы документа, данная законодательная инициатива позволит повысить заработную плату около 3,5 миллиона работникам.

Ранее министерство труда и социальной защиты выступило с предложением увеличить МРОТ на следующий год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум – до 14 375 рублей.

Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства. В Минтруде подчеркнули, что повышение прожиточного минимума даст возможность увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян.



Правительство России утвердило ускоренное повышение МРОТ

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