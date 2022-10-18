ГД приняла законопроект об универсальном пособии для семей и беременных женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин.

Документ предполагает, что пособие будут получать семьи с детьми до 17 лет и женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, с доходами ниже уровня прожиточного минимума в регионе.

Уровень нуждаемости граждан в пособии будет определяться посредством комплексной оценки, которая предусматривает анализ доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала. В зависимости от размера дефицита дохода сумма пособия будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения или регионального прожиточного минимума для детей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его реализация поспособствует созданию единой системы бесшовной адресной поддержки семей, в которых растут около 9,2 миллиона детей.

Помимо этого, документ предполагает систематизацию информации о выплатах в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

"При этом реализация положений законопроекта не предполагает расширение перечня основной информации, содержащейся в ЕГИССО, не потребует дополнительной доработки ЕГИССО и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований", – отмечают в правительстве РФ.

Законопроект об универсальном пособии для граждан с детьми и для беременных женщин был внесен в Госдуму 28 сентября.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что универсальное пособие планируется ввести в России с 1 января 2023 года.

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