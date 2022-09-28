Законопроект об универсальном пособии для граждан с детьми и беременных внесен в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект об универсальном пособии для граждан с детьми и для беременных женщин, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно документу, пособие будет выплачиваться беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже прожиточного минимума в регионе.

Уточняется, что в зависимости от размера дефицита дохода семьи сумма пособия будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей или регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что универсальное пособие для семей с низким доходом будет введено в России с 1 января 2023 года. Глава правительства отметил, что в пособие будут включены выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 18 лет. Кроме того, данное пособие смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.



Мишустин анонсировал введение с 2023 года пособия для семей с низким доходом

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