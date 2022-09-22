В ГД поддержали введение универсального пособия для семей с низкими доходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщает RT.

"Можно предположить, что одним группам семей с детьми определенного возраста требуется большая сумма средств для, например, подготовки к школе, а другим – меньшая. Поэтому я думаю, необходимо привести всю практику назначения мер социальной поддержки к какому-то единому знаменателю", – отметила парламентарий.

Бессараб уточнила, что женщины, которые вынашивают ребенка, на сегодняшний день не могут получить больше той суммы, которая им положена. Однако, если данная инициатива вступит в силу, удастся уравнять разные категории граждан.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин анонсировал введение с 2023 года пособия для семей с низким доходом. Отмечалось, что оно будет введено с 1 января.

Мишустин отмечал, что в пособие будут включены выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 18 лет. Кроме того, данное пособие смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.